Sédhiou : Un conducteur de moto Jakarta heurté par un bus

Un grave accident de la circulation s’est produit ce dimanche aux environs de 17 heures, dans la commune de Diende ( département de Sédhiou). Il implique un bus de transport et une moto Jakarta. Selon les premiers témoignages, les deux véhicules circulaient dans le même sens lorsque le drame est survenu.

Certains témoins affirment que le conducteur de la moto, un jeune originaire du village voisin de Diattatouma, aurait été surpris par le klaxon du bus et aurait tenté de se rabattre sur le bas-côté. C’est à ce moment que l’arrière du bus l’aurait violemment heurté. D’autres versions indiquent plutôt que le motocycliste, en remontant sur la chaussée, aurait cogné le bus et celui-ci l’a projeté dans le décor.

Le choc a causé de graves blessures à la victime. Alertés, les éléments de la 43e Compagnie d’incendie et de secours sont rapidement intervenus sur les lieux. Le blessé a été pris en charge puis évacué d’urgence au Centre hospitalier régional Amadou Tidiane Ba pour recevoir les soins nécessaires.

Une enquête est ouverte pour permettre de déterminer les circonstances exactes de cet accident le nième du genre dans le département.