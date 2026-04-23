Injures envers les Wolofs : Les poursuites contre Marie Thérèse Diédhiou annulées

Ancienne Directrice générale de l’Agence de développement et d’encadrement des petites et moyennes entreprises (Adpme), Marie Thérèse Diédhiou a comparu, mercredi 22 avril, devant le tribunal correctionnel de Dakar, où elle est accusée de faits de « diffamation, d’insultes par le biais de système informatique, de discours contraires aux bonnes mœurs et d’injures publiques envers la communauté Wolof».

Selon le quotidien Les Echos, dans son édition de ce jeudi, le tribunal correctionnel a annulé les poursuites initiées «pour vice de procédure». Le 08 avril 2026, lorsque l’affaire avait été appelée à la barre, les avocats de la mise en cause avaient soulevé des exceptions pour demander l’annulation de la procédure en évoquant un vice. Selon Me Ciré Ly Clédor, le parquet a visé les articles 251 et 261 du code pénal, alors que l’article 251 n’a rien à voir avec la diffamation et les infractions pour lesquelles comparaît sa cliente. «L’inobservation des règles entraine une nullité de la procédure», avait-il rappelé. Au même moment, le procureur avait demandé le rejet des exceptions et la poursuite du procès, estimant que «la procédure et les règles ont été respectées».

La procédure a été initiée par le chroniqueur Abdoulaye Cissé, dit Sa Wolof, et ses camarades de parti, Aboubacar Sadikh Diop et Ousmane Dieng. Toujours selon Les Echos, la plainte est intervenue après que Marie Thérèse a déclaré : «L’injure fait partie de la culture sénégalaise. Ce sont les Wolofs qui insultent. Les Joolas n’insultent pas».

Convoquée et entendue, Marie Thérèse Diédhiou a soutenu que ses «propos avaient été déformés». Elle a même indiqué avoir fait une vidéo pour repréciser sa pensée tout en expliquant que la culture wolof «est plus ouverte que les autres cultures, y compris celle des Joolas, dont elle est issue».