Ce condamné à mort vient d’être exécuté… ce qu’il a fait à cette femme est atroce

Chadwick Willacy a été exécuté mardi par injection létale en Floride, dans le sud-est des Etats-Unis, à l’âge de 58 ans.

Il avait passé 36 ans dans les couloirs de la mort après avoir été condamné à la peine capitale pour le meurtre en 1990 de sa voisine Marlys Sather.

Le 5 septembre 1990, cette femme de 56 ans était rentrée chez elle à Palm Bay pendant sa pause déjeuner.

Elle avait alors surpris Willacy en train de cambrioler sa maison.

L’homme, alors âgé de 22 ans, avait frappé la quinquagénaire à la tête avec un objet contondant, lui fracturant le crâne.

Mais l’horreur ne s’arrête pas là.

Il a ligoté les mains et les chevilles de Marlys avec du fil métallique et du ruban adhésif. Puis a tenté de la tuer en l’étranglant avec du fil électrique. En vain.

Chadwick l’a alors aspergée d’essence et l’a brûlée vive. L’autopsie a révélé que Sather était morte d’inhalation de fumée, indiquant qu’elle était encore en vie lorsqu’elle a été incendiée.

Source : F D