Course à l’ONU…Macky Sall fait briller le génie diplomatique sénégalais

Le siège des Nations Unies a été le théâtre, ce mercredi 22 avril 2026, d’une séquence diplomatique d’une rare intensité. Dans le cadre du dialogue public organisé par l’Assemblée générale, l’ancien président sénégalais Macky Sall a exposé sa vision pour le poste de Secrétaire général de l’ONU. Durant ce « grand oral » particulièrement scruté, l’ancien chef d’État a livré une prestation marquée par une maîtrise technique et une hauteur de vue qui ont durablement impressionné l’aréopage des diplomates internationaux.

Face aux États membres, Macky Sall a d’emblée posé un diagnostic lucide sur l’état de la planète, évoquant un monde à la « croisée des chemins ». Entre rivalités géopolitiques exacerbées, urgences climatiques et fractures sociales, le candidat a plaidé pour une restauration urgente de la confiance collective. Son discours, dense et structuré, a souligné sa volonté de transformer l’Organisation pour qu’elle cesse d’être le simple témoin des crises pour en devenir le médiateur actif, capable de « bâtir des ponts » entre les blocs.

L’ancien président a capitalisé sur son parcours politique exceptionnel, s’étendant sur près de quatre décennies. En rappelant ses fonctions successives de ministre, Premier ministre et chef d’État pendant douze ans, il a mis en avant une expérience de terrain jugée indispensable pour diriger l’appareil onusien. Cette stature d’homme d’État, habitué aux arbitrages complexes et au dialogue de haut niveau, a conféré à ses propositions une crédibilité immédiate auprès des délégations présentes.

Au cœur de son programme, la réforme institutionnelle occupe une place prépondérante. Macky Sall a décliné un triptyque managérial rigoureux : « rationaliser, simplifier, optimiser ». Pour lui, l’efficacité de l’ONU passe par une meilleure coordination de ses agences et une gestion transparente des ressources. Il a également abordé sans détour la question sensible du Conseil de sécurité, appelant à une réforme consensuelle visant à renforcer la légitimité et la représentativité de cet organe clé dans le concert des nations.

Le candidat a également apporté une contribution innovante sur la question du multilinguisme et des technologies. En se présentant comme un polyglotte maîtrisant plusieurs langues africaines et internationales, il a érigé la diversité linguistique en « richesse de civilisation ». Il propose notamment d’intégrer l’intelligence artificielle comme un levier pour faciliter la traduction systématique, tout en préservant le rôle crucial des interprètes humains, afin de rendre l’organisation plus inclusive et accessible à tous les peuples.

Sur le volet économique, Macky Sall s’est fait le porte-voix des nations en développement. Dénonçant le poids insoutenable de la dette, il a appelé à un changement de paradigme, passant de la logique de l’aide à celle de l’investissement. Pour l’ancien chef d’État, la paix mondiale est indissociable du développement économique : « Là où il n’y a pas d’emploi ni de perspectives, parler de paix devient difficile ». Une approche pragmatique qui lie sécurité, droits humains et prospérité partagée.

Cette audition, étape cruciale dans la course à la succession d’António Guterres, a été abordée par le candidat sénégalais avec une assurance qui honore la diplomatie de son pays. Au-delà de la compétition technique, c’est l’image d’un Sénégal compétent et ambitieux qui a été projetée sur la scène mondiale. Les observateurs s’accordent à dire que cette performance, par sa densité intellectuelle et son aisance oratoire, place Macky Sall comme un prétendant de premier plan.

L’écho de cette prestation résonne déjà au-delà des murs du Palais de Verre. Au Sénégal, de nombreuses voix, à l’instar de Thierno Bocoum, ont salué une démonstration de stature qui transcende les clivages. En portant ainsi les aspirations du continent et en démontrant une capacité de leadership global, l’ancien président a transformé cet exercice démocratique en un moment historique pour la représentation africaine au sein des instances multilatérales.

Quelles que soient les délibérations finales de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, ce passage à New York restera gravé comme une preuve d’excellence diplomatique. En alliant l’expérience du pouvoir à une vision réformiste, Macky Sall a démontré qu’il possédait l’envergure nécessaire pour piloter une organisation mondiale en quête de second souffle. Une performance de très haut niveau qui, assurément, marque un tournant dans cette campagne pour le secrétariat général.

La rédaction de Xibaaru