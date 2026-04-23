Saré Coly Sallé : Diomaye met en avant la souveraineté alimentaire

Dans le cadre de sa tournée économique, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est rendu à Saré Coly Sallé pour visiter le secteur G du bassin de l’Anambé, un aménagement agricole majeur porté par la SODAGRI en partenariat avec le ministère de l’Agriculture.

Ce périmètre, qui s’étend sur 1 229,85 hectares et comprend 914 parcelles, illustre l’impact des investissements productifs sur la transformation des territoires. L’objectif est clair : accroître durablement la production agricole, améliorer les conditions de vie en milieu rural, stimuler l’activité économique — notamment pour les jeunes et les femmes — et renforcer la résilience des exploitations. Les travaux du marché de base affichent déjà un taux d’exécution de 99 %.

À travers cette étape, le Chef de l’État a réaffirmé une conviction forte : la souveraineté alimentaire ne peut être proclamée, elle se construit par des aménagements maîtrisés, des infrastructures efficaces et une gestion optimale des ressources en eau. Pour lui, les territoires ruraux doivent devenir des espaces de production, de stabilité et de prospérité.

Cette visite traduit une conception exigeante de l’action publique : investir là où se jouent à la fois la sécurité alimentaire du pays, la création de revenus et l’ancrage de perspectives solides pour les populations.