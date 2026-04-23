Kosmos se retire…Sonko annonce la reprise totale du bloc gazier Yakaar-Teranga

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé la conclusion d’un accord majeur portant sur le bloc gazier Yakaar-Teranga. « Hier, 22 avril 2026, restera une date historique pour notre pays. Nous avons obtenu et signé, sans aucune contrepartie financière pour le Sénégal, l’accord de retrait conjoint de Kosmos et de Petrosen de la licence portant sur le bloc gazier de Cayar, dénommé Yakaar-Teranga. Une victoire majeure », s’est réjoui le patriote en chef.

Selon lui, ce retrait sera entériné par arrêté ministériel, et une nouvelle licence sera octroyée exclusivement à Petrosen pour l’exploitation de Yakaar-Teranga. Il a précisé que la reprise de ce bloc, le plus prometteur de notre bassin sédimentaire à ce jour, est l’aboutissement d’un combat de dix années et d’un engagement politique ferme. Il a rappelé que ce gisement avait été attribué à Frank Timis, en même temps que celui de Saint-Louis partagé avec la République islamique de Mauritanie, dans des conditions jugées opaques sous le régime du président Macky Sall.

« Tous nos actifs spoliés seront renégociés et, si nécessaire, recouvrés. D’autres suivront. Et la vérité avec eux », a-t-il promis. Ousmane Sonko a tenu à féliciter et encourager Birame Souleye Diop, ministre de l’Énergie, des Mines et du Pétrole, Alioune Gueye, directeur général de Petrosen, ainsi que l’ensemble de leurs équipes pour l’excellent travail accompli et le parfait alignement sur les directives gouvernementales.