Tourisme au Sénégal : agrément obligatoire pour les établissements d’hébergement

Le ministère de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAT) rappelle que l’ouverture et l’exploitation de toute structure d’accueil touristique (hôtels, résidences hôtelières, auberges ou appartements meublés) nécessitent une autorisation préalable, conformément au décret n°2005-145 du 2 mars 2005.

Dans un communiqué, le département ministériel assure les investisseurs de son soutien pour la concrétisation de leurs projets. La Direction de la Réglementation touristique et les services régionaux mettent en place un accompagnement continu, destiné à simplifier les démarches administratives et garantir la conformité des initiatives aux normes en vigueur.

Cette politique vise à renforcer la qualité de l’offre touristique nationale, sécuriser les investissements et instaurer une concurrence équitable. Le ministère avertit toutefois que toute exploitation en dehors du cadre légal expose les contrevenants aux sanctions prévues par la réglementation.

En conclusion, le MCAT réaffirme sa volonté de travailler aux côtés des acteurs du secteur afin de promouvoir un tourisme durable, compétitif et harmonieux au Sénégal.