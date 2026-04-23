El Malick Ndiaye plaide pour une stratégie sécuritaire concertée

Le Président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a appelé ce jeudi 23 avril à une « réponse globale et coordonnée » entre le Parlement et l’Armée face aux défis sécuritaires. Il s’exprimait lors d’une intervention à l’Institut de défense du Sénégal (IDS), où il était invité.

Le responsable parlementaire a souligné la montée en puissance des menaces hybrides (terrorisme, cyberattaques et campagnes de désinformation) dans un contexte régional marqué par l’instabilité. Selon lui, l’Assemblée nationale doit jouer un rôle central, à la fois dans l’adaptation du cadre législatif, le contrôle de l’action publique et le renforcement de la coopération régionale.

El Malick Ndiaye a également plaidé pour une approche panafricaniste, fondée sur la solidarité et l’harmonisation des dispositifs juridiques, afin de bâtir une vision commune de la sécurité. Il a rappelé que plusieurs pays voisins, comme le Mali, sont confrontés à des attaques terroristes récurrentes, ce qui rend indispensable une réponse collective et coordonnée.