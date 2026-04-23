Relance industrielle : Diomaye met la SODEFITEX au cœur du développement rural

Accueilli avec ferveur par les populations de Vélingara, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a poursuivi sa tournée économique par une visite à l’usine SODEFITEX, étape symbolique qui met en lumière le rôle stratégique du coton dans l’économie nationale.

Depuis plus d’un demi-siècle, la filière cotonnière contribue à la vitalité du monde rural. Elle encadre plus de 16 000 producteurs, s’étend sur plus de 20 000 hectares et fait vivre près de 500 000 personnes. En plus de soutenir les revenus et la sécurité alimentaire, elle génère entre 400 et 700 emplois directs selon les campagnes, dont 270 permanents, et redistribue chaque année 3,5 milliards FCFA aux producteurs et acteurs ruraux.

À travers cette visite, le Chef de l’État a réaffirmé une orientation claire : le développement territorial durable passe par des filières capables de créer de la valeur au cœur des bassins de production. La SODEFITEX apparaît ainsi comme un levier de souveraineté économique, de valorisation du monde rural, d’emplois pour les jeunes et les femmes, et d’industrialisation nationale.

La dynamique actuelle de relance ouvre des perspectives prometteuses. Avec plus de 25 000 tonnes de coton graine et 10 000 tonnes de fibre attendues en 2025-2026, et un objectif fixé à 100 000 tonnes d’ici 2030, le Président a rappelé que la prospérité des territoires repose sur la consolidation des bases productives, industrielles et sociales.