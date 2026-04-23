Parcelles : Un fœtus découvert dans une canalisation

Une effroyable découverte a semé tristesse et consternation à l’Unité 22 des Parcelles-Assainies de Dakar. Un fœtus a été retrouvé dans une canalisation par des agents de l’ONAS en pleine opération de curage et de débouchage, provoquant une vive indignation dans le quartier selon des sources de Seneweb. C’était ce jeudi matin.

Aux environs de 11 h, le commissariat d’arrondissement des Parcelles-Assainies a été alerté de la macabre découverte. Les policiers dépêchés sur les lieux ont certifié la présence d’un fœtus dans une canalisation collective raccordée à des branchements ménagers, située à quelques mètres du centre de santé de l’Unité 22 des Parcelles-Assainies.

Selon le déclarant, ce sont les agents de l’ONAS eux-mêmes qui, au cours de leur opération de débouchage, ont alerté leurs responsables de cette troublante découverte.

Les sapeurs-pompiers des Parcelles-Assainies ont procédé au dépôt du fœtus à la morgue de l’hôpital. Une enquête a été ouverte par le commissariat d’arrondissement pour élucider cette affaire.