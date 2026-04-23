Affaire Pape Cheikh Diallo : Un styliste arrêté à Rufisque

La gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, intensifie ses actions pour lutter contre la délinquance, la criminalité et les actes contraires aux bonnes mœurs. C’est dans cette dynamique que les enquêteurs de la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar ont franchi, ce jeudi, la barre des 76 arrestations. Ces interpellations entrent dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye.

Selon des informations exclusives, des gendarmes en civil, à bord d’un véhicule banalisé, ont effectué une descente inopinée aux Almadies 2 de Rufisque, où ils ont procédé à l’arrestation du styliste E. A. Soumaré.

Ce dernier entretenait une relation amoureuse avec le chanteur Djiby Dramé, d’après des preuves concordantes collectées par les enquêteurs à l’issue de l’exploitation de leurs téléphones. Le suspect a été placé en garde à vue après avis du juge d’instruction du premier cabinet. Le procureur Saliou Dicko a également été informé des faits.

Pour rappel, le styliste Hady Guèye avait déjà été écroué dans le cadre de l’affaire Pape Cheikh Diallo et consorts.

Source : Seneweb