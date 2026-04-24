Voici le prochain adversaire de Ada Fass, selon…

Le président de l’écurie Fass Benno, Mbaye Diop, est formel : pour son prochain combat Ada Fass, tombeur de Eumeu Sène, ne vise personne que Sa Thiès, qui a arraché à Modou Lô la couronne de Roi des arènes. «On n’a pas le choix. On a le choix quand on te présente une liste de lutteurs, théorise-t-il dans des propos rapportés par Record. On n’a plusieurs cibles, on en a une seule, et c’est la couronne royale.»

Mbaye Diop, repris par Seneweb, est convaincu que ce choix est justifié. «Beaucoup disaient que Ada était en train de se frayer un chemin dans l’arène en héritant de Zoss. Il l’a battu, ils ont dit que Zoss était déjà fini. Puis il a battu Gouy Gui, ils ont dit qu’il était malade. Il hérite de Lac de Guiers 2 et il réussit face à lui ce qu’aucun autre lutteur n’a réussi. Après, il bat Liss Ndiago avec la manière. Pour dire que Ada a affronté toutes les catégories. Il a battu Eumeu Sène, un Roi des arènes, qui a battu Sa Thiès, Balla Gaye 2 à deux reprises, Bombardier à deux reprises, Lac de Guiers 2 et notre ténor, Gris Bordeaux. Ce qui reste à Ada, c’est de faire face au Roi des arènes, rien de moins.»

À l’attention de ceux qui renvoient son poulain face à Franc, lieutenant de Modou Lô, le président de l’écurie Fass Benno précise : «Nous sommes dans une dynamique d’avancer. Si vous voyez comment Ada a rempli l’arène, dimanche 19 avril, on peut dire qu’on est au-dessus de Franc. Ada a disputé 18 combats pour 14 victoires. Franc n’a livré que 16 combats alors qu’il a devancé Ada Fass dans l’arène de quatre ans. Ce qui montre les progrès énormes faits par Ada.»