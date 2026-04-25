Mali : Plusieurs terroristes neutralisés après des attaques simultanées

Ce samedi 25 avril 2026, les Forces armées maliennes (FAMa) ont repoussé avec succès une série d’incursions simultanées menées par des groupes armés terroristes dans plusieurs localités du pays. Selon l’État-Major, l’opération s’est soldée par la neutralisation de nombreux assaillants et la destruction d’importants équipements.

La riposte des troupes régulières a été immédiate et déterminante. Dans un communiqué, l’armée souligne que « les groupes armés terroristes ont essuyé de violents revers grâce au professionnalisme et à l’engagement des FAMa ». Des manœuvres de sécurisation et des opérations de ratissage sont actuellement en cours afin de consolider les acquis et garantir la stabilité des zones concernées.

Au-delà du terrain militaire, les autorités mettent en garde contre les tentatives de déstabilisation psychologique. L’État-Major appelle les populations à garder leur calme et à ne pas relayer de vidéos ou messages de propagande susceptibles d’alimenter l’inquiétude. Les citoyens sont invités à se référer exclusivement aux canaux officiels pour obtenir des informations fiables.

Cette victoire militaire illustre la détermination des FAMa à défendre l’intégrité du territoire et à protéger les populations face à une menace persistante. Elle rappelle également l’importance de la vigilance numérique dans un contexte où la guerre de l’information accompagne celle des armes.