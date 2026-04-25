Le «piège» de l’amnistie…Macky Sall met le régime de PASTEF sous pression

Depuis les États-Unis, Macky Sall s’est exprimé sur les tragiques événements de 2021-2024, renvoyant la balle au régime de PASTEF (Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité). En liant toute velléité de justice à l’abrogation de la loi d’amnistie, l’ancien président place ses successeurs face à un dilemme juridique complexe, tout en défendant son bilan sécuritaire au nom de la survie de la République.

En pleine campagne pour le poste de Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’ancien président sénégalais Macky Sall est sorti de sa réserve diplomatique lors d’un échange avec la société civile aux États-Unis. Interpellé sur les troubles sanglants ayant secoué le Sénégal entre 2021 et 2024, l’ex-chef de l’État a livré un plaidoyer pour sa propre gestion de la crise, tout en plaçant ses successeurs devant leurs responsabilités juridiques et politiques.

Pour justifier la répression de ces dernières années, Macky Sall a brossé le portrait d’une République au bord du gouffre, confrontée à une violence orchestrée pour déstabiliser les institutions. Évoquant le saccage de l’Université de Dakar et les attaques contre les infrastructures de transport, il a réitéré avoir agi pour la « survie » de l’État face à des « actions terroristes ». Selon lui, sa mission première était de protéger la démocratie contre ceux qui souhaitaient s’emparer du pouvoir par la rue.

Au cœur du débat, la loi d’amnistie est présentée par l’ancien président comme un acte de magnanimité nécessaire à la réconciliation nationale. Macky Sall affirme avoir agi en « chef d’État », passant outre les réticences de son propre camp pour éviter de laisser un pays « en feu ». Cette mesure, dit-il, a permis la libération des membres du régime actuel, alors en détention, et a ouvert la voie à une élection présidentielle inclusive et démocratique.

Sur cette question de justice, Macky Sall lance son défi le plus audacieux au régime de PASTEF. Alors que les collectifs de victimes réclament avec insistance l’ouverture de procès pour identifier les auteurs des décès lors des manifestations, l’ancien président pointe du doigt l’obstacle juridique majeur : sa propre loi d’amnistie. Pour lui, le chemin vers la vérité passe inévitablement par l’abrogation de ce texte par l’actuelle Assemblée nationale.

« Si les gens veulent revenir sur les événements, il faut abroger la loi d’amnistie », a-t-il lancé avec assurance. Par cette déclaration, il met le président le régime de PASTEF face à un dilemme cornélien. Abroger la loi permettrait certes de poursuivre les responsables de la répression, mais cela risquerait également de remettre en cause la légalité des procédures ayant conduit à la libération des leaders actifs du pays.

Macky Sall s’est par ailleurs vigoureusement défendu contre les accusations de meurtres portées à son encontre, les qualifiant de « récit contraire à la réalité ». En soulignant qu’il n’a jamais donné l’ordre de tuer, il rejette toute responsabilité pénale directe. Pour l’ex-dirigeant, ces accusations relèvent d’une « campagne de calomnie » inhérente au jeu politique, affirmant être prêt à affronter les conséquences si la justice venait à être saisie.

Cette stratégie de communication semble viser à retourner la pression sur le pouvoir en place. En se disant prêt à ce que « les dossiers ressortent », il suggère que la vérité pourrait s’avérer plus complexe que le narratif opposant un régime oppresseur à une opposition martyre. « On saura qui est qui, qui a fait quoi », a-t-il prévenu.

Malgré cette posture offensive, l’ancien président appelle officiellement à « tourner la page » pour permettre au Sénégal de se relever. Il estime que le processus électoral de 2024 a clos ce chapitre douloureux en validant le choix souverain du peuple. Cet appel au dépassement sonne toutefois comme une mise en garde contre toute tentative de « chasse aux sorcières » qui pourrait, selon lui, déstabiliser à nouveau la nation.

Le sort des victimes des événements de 2021-2024 reste donc suspendu à cet arbitrage politique. Entre la nécessité de justice réclamée par les familles et le verrou juridique de l’amnistie, le nouveau régime se retrouve dans une position délicate.

La rédaction de Xibaaru