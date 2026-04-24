Autoroute Ila Touba : Les élèves de Réfane et à Reo Mao réclament une passerelle pour aller à l’école

À Réfane et à Reo Mao, le chemin de l’école est devenu un véritable parcours du combattant. Chaque matin, des dizaines d’enfants doivent traverser à pied l’autoroute Ila Touba, exposant leur vie à un danger permanent. Refuser ce risque signifie contourner la voie rapide par un détour de près de trois kilomètres, une épreuve épuisante pour des élèves déjà chargés de cartables.

Face à ce dilemme, ils ont décidé de faire entendre leur voix. Rassemblés, ils ont manifesté pour réclamer la construction d’une passerelle sécurisée, rapporte Seneweb. Leur slogan, « Passerelle laniou beug », traduit une revendication simple : protéger leur avenir en leur offrant un accès sûr à l’éducation.

Pour ces enfants, l’ouvrage demandé n’est pas un luxe mais une nécessité vitale. Leur mobilisation met en lumière une urgence sociale et interpelle les autorités sur la responsabilité de garantir la sécurité des plus jeunes sur les routes du pays.