Kaolack : Ouverture de la 10ème édition de la FIKA

La foire internationale de Kaolack ( FIKA) a ouvert ses portes ce jeudi avec 800 exposants attendus pour ce 10ème anniversaire de la manifestation initiée par la principale chambre consulaire locale.

La capitale du saloum a lancé la 10 ème édition de la foire internationale de Kaolack (FIKA), une activité destinée à redynamiser, à valoriser et à faire connaître l’artisanat local. Les exposants sont venus de plusieurs pays différents. Elle se tiendra du 23 avril au 10 Mai prochain. L’annonce a été faite par le président de la Chambre de commerce d’industrie et d’agriculture de Kaolack, Serigne Mboup, l’initiateur, lors d’une conférence de presse.

En attendant l’ouverture officielle ce samedi, les activités commencent pour les visiteurs qui ont pris d’assaut le parc des expositions du complexe « Cœur de ville » . Pour cette année, le thème retenu est : « Industrialisation et souveraineté économique : les territoires à l’avant garde ». L’événement s’aligne sur la vision 2050 des nouvelles autorités nationales.

« On espère la présence de plus de 25 pays et 300.000 visiteurs et 800 exposants pour l’édition de cette année », a indiqué l’initiateur, Serigne Mboup. Il ajoute que des innovations majeures seront apportées : « L’importance sur la Foire Internationale, c’est les innovations que nous sommes en train de faire sur la digitalisation, une série de rencontres d’affaires, la soirée de gala guerté d’or et le forum des transporteurs en réponse aux problèmes qui divisent actuellement dans ce secteur. Aujourd’hui les consommateurs exigent un service de qualité. S’ils ne le font pas, les transporteurs seront en retard. Il nous faut apporter des changements dans les gares routières et les marchés afin de les moderniser mais aussi enlever les occupations anarchiques », a indiqué le patron de la CCIAK.

A noter qu’une journée de la presse est aussi prévue pour mettre en cohésion les médias, le digital et les réseaux sociaux.

Source : Seneweb