Médina Yoro Foulah : Diomaye lance une zone industrielle pour l’emploi et la souveraineté économique

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce vendredi 24 avril 2026 au lancement officiel des travaux de la Zone Aménagée pour l’Investissement (ZAI) de Médina Yoro Foulah. Ce projet, implanté sur 30 hectares pour un coût global de 3,605 milliards FCFA, marque une étape clé dans la stratégie de territorialisation des investissements productifs et d’ancrage de la souveraineté industrielle du Sénégal.

La première phase prévoit la mise à disposition de 15 hectares à la SONACOS pour l’installation d’une unité de transformation de l’arachide. À terme, la ZAI accueillera également une zone industrielle dédiée aux PME et PMI, une zone logistique, un espace administratif et de services APIX, une zone technique ainsi qu’un parking pour poids lourds.

L’ambition affichée est claire : valoriser le potentiel agricole du Sud, structurer la chaîne de valeur de l’arachide et capter une part des flux transfrontaliers pour les réorienter vers l’économie nationale. Médina Yoro Foulah est ainsi appelée à devenir un véritable hub économique régional.

Dans un département où le chômage atteint près de 49 %, le projet se veut une réponse concrète à la précarité. Plusieurs centaines d’emplois directs et indirects sont attendus, avec une priorité donnée aux jeunes et aux femmes.

À travers ce lancement, le président Faye a réaffirmé sa conviction : le développement équilibré du Sénégal passera par l’activation des potentialités propres à chaque territoire, en rapprochant les zones de production des zones de transformation et en faisant des régions des espaces de création de valeur, d’emplois et de prospérité.