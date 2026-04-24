Kolda : Diomaye Faye inaugure la dorsale électrique du Fouladou

En tournée économique dans le sud du pays, le président de la République Bassirou Diomaye Faye a procédé ce vendredi 24 avril 2026 à la mise en service de la dorsale électrique reliant Fafacourou, Dabo et Coumbacara. Longue de 53 kilomètres et réalisée pour un coût avoisinant 1,5 milliard FCFA, cette infrastructure permettra d’alimenter 53 villages du Fouladou.

Selon les autorités, près de 10 100 habitants répartis entre les départements de Kolda et de Médina Yoro Foulah bénéficieront directement de cette avancée, qui devrait améliorer les conditions de vie et soutenir les activités économiques locales.

Cette inauguration s’inscrit dans une série de projets lancés par le Chef de l’État lors de sa tournée économique. À Médina Yoro Foulah, il a également donné le coup d’envoi des travaux d’un centre de santé et d’un site agro-industriel.

Dans son allocution, Bassirou Diomaye Faye a insisté sur la portée symbolique de ces réalisations : « Le sentiment d’oubli que les populations ont vécu pendant des années prend fin aujourd’hui. Ces projets constituent un acte d’espérance pour l’ensemble des habitants de Médina Yoro Foulah. »

Le maire Kalidou Sy, tout en saluant ces avancées, a rappelé les défis persistants : absence de caserne de sapeurs-pompiers, manque d’une brigade de gendarmerie et chômage des jeunes. Il a appelé à des mesures complémentaires pour accompagner cette dynamique de développement.

Avec cette dorsale électrique et les projets en cours, l’État entend réduire les inégalités territoriales et renforcer l’accès aux services essentiels dans une région longtemps marginalisée.