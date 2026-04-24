Macky Sall : « Je serai le secrétaire général du monde »

Macky Sall évoque les motivations réelles de sa candidature au poste de secrétaire général de l’ONU et la polémique qui l’entoure. Outre la vision qu’il entend porter à la tête de l’ONU dans un contexte de profondes mutations du multilatéralisme, Macky Sall aborde également les controverses autour de sa démarche. Il s’agit notamment des accusations selon lesquelles sa candidature pour succéder à Antonio Guterres viserait à se soustraire à d’éventuelles poursuites judiciaires au Sénégal qu’il a dirigé pendant 12 ans.

Lisez l’interview de la DW avec Macky Sall.

DW : Monsieur le Président, bonjour.

Macky Sall : Bonjour.

DW : Merci de nous accueillir. Pourquoi vous voulez devenir le prochain secrétaire général des Nations unies?

Macky Sall : Alors, je suis parti du constat que, après mon service à la tête de l’Etat et surtout après près de 40 ans de service public dans mon pays, depuis le niveau le plus bas de l’administration, même si j’ai démarré comme cadre supérieur, comme ingénieur, j’ai servi également à différents échelons politiques, administratifs et diplomatiques.

Donc cette expérience cumulée dans le temps m’a permis d’avoir l’occasion de pouvoir écouter, de pouvoir engager des discussions, des négociations et surtout aussi de pouvoir prendre des décisions.

Alors, cette expérience cumulée peut être mise à la disposition de l’Organisation des Nations Unies en ce moment difficile où les crises sont exacerbées, qui pourrait donc aider à remettre l’ONU au centre des crises mondiales.

Aujourd’hui, si on regarde de près ce qui se passe, c’est que l’ONU, dans beaucoup de crises, est un peu mise de côté. Ce qui est regrettable parce que c’est l’organisation qui doit prendre en charge, en principe, les grandes négociations, la résolution des grands conflits. Et aujourd’hui plus que jamais, nous avons besoin de cette organisation des Nations unies revitalisé. Je pense avoir les capacités en termes de facilité de dialogue, en termes également de construction de consensus, à même de pouvoir, vraiment redonner cette nouvelle vocation à l’organisation universelle.

DW : Et quelle serait votre priorité absolue dès votre prise de fonction?

Macky Sall : La première mesure importante et qui est attendue, c’est la réforme. La réforme du système lui même. Mais quand on parle de réforme, il faut distinguer deux niveaux.

Il y a le niveau intrinsèque de l’organisation, c’est à dire la réforme du fonctionnement, les mesures fortes pour réduire, les duplicités, les superpositions de mandats ou même de structures, ce que l’organisme peut prendre en charge directement pour optimiser, pour rationaliser et également pour faire en sorte que le fonctionnement se fasse de la meilleure des façons.

Et le deuxième niveau de réforme, évidemment, ça, ça engage les États membres. C’est d’abord comment les États membres comptent financer l’activité des Nations unies sur la base des rationalisations déjà faites antérieurement, comme je vous l’ai dit, mais également comment, l’ONU elle-même va évoluer avec l’ouverture possible du Conseil de sécurité qui doit refléter le monde d’aujourd’hui.

C’est un grand débat qui est engagé depuis 92. Ça veut dire que c’est pas un débat simple. Comment faire en sorte que le Conseil s’élargisse un peu plus en intégrant des pays, surtout du Sud global, qui ne sont pas bien représentés, on pense tout de suite à l’Afrique. Comment également répondre à la demande des autres grands pays, comme le groupe des quatre.

Et de façon générale, comment cette réforme peut être menée de façon consensuelle, tout en gardant l’esprit d’efficacité du Conseil. Parce qu’il ne s’agit pas aussi d’ouvrir pour après être bloqué. Mais toute cette problématique, elle sera sur la table, mais avec les États membres.

Donc cette réforme se fera à deux niveaux d’abord au niveau du secrétariat, puis au niveau des États membres.

DW : Comment garantir votre neutralité, votre impartialité après avoir été chef d’État?

Macky Sall : Oui, vous savez, l’impartialité ou la neutralité, c’est d’abord un état d’esprit. Moi on peut me juger déjà sur ce que j’ai fait en tant que président pendant douze ans. J’avais eu l’occasion d’apparaître neutre ou pas. Je crois, j’ai toujours défendu dans ma diplomatie le fait que je ne faisais aucune exclusion et qu’il n’y avait non plus aucune exclusivité dans les relations diplomatiques entre le Sénégal et ses partenaires.

Donc cette équidistance bienveillante m’a permis d’être tout à fait à l’aise avec les partenaires traditionnels de l’Ouest, mais aussi d’être tout à fait à l’aise avec les nouveaux partenaires, je dirais de l’Est, et des puissances émergentes, pour être plus concret, parce qu’il s’agissait d’abord de coopération économique.

En plus, ici, la charte fait obligation au secrétaire général d’être neutre et de ne pas dépendre d’un pays. Et c’est cette neutralité, justement, qui permettra de garder la crédibilité et de pouvoir parler à tous et d’écouter tout le monde et de pouvoir finalement bâtir des consensus.

Donc cette neutralité, elle est fondamentale pour réussir la mission, surtout au moment où il y a une sorte de déficit de confiance entre certains pays membres et l’organisation.

DW : Certains de vos détracteurs avancent que votre candidature à ce poste international viserait à vous protéger d’éventuelles poursuites judiciaires au Sénégal. Quelle est votre réaction à ces accusations?

Macky Sall : D’abord, c’est étonnant que ceux qui gouvernent soient mes opposants. Aujourd’hui, c’est eux le pouvoir. Donc aujourd’hui, c’est moi qui suis dans l’opposition. Donc il faut quand même fixer les choses.

Deuxièmement, mon pays n’a engagé aucune démarche, la justice de mon pays je veux dire, contre ma personne et contre l’action qui a été menée pendant que j’étais président de la République.

Vous savez, les gens, ils peuvent dire ce qu’ils veulent, mais moi, je suis un démocrate et je l’ai prouvé. Je l’ai prouvé par les actes.

C’est à dire que moi j’ai quitté le pouvoir et j’avais dit que je ferai deux mandats, je m’en irai et c’est ce que j’ai fait.

Donc on peut maintenant penser, puisqu’il y a peut être une hypothèse compte tenu du fait que la Constitution pourrait me permettre, moi si je veux postuler, je peux postuler. Ça c’est la loi. Mais j’ai choisi de venir servir les Nations Unies parce que j’estime que j’ai quelque chose à apporter à ce niveau.

J’ai déjà dirigé le Sénégal pendant douze ans, donc je n’ai plus rien à prouver au Sénégal ni en Afrique. Donc voilà dans quelle perspective je me situe.

Maintenant, vous savez, quand on est un homme politique, on ne peut pas refuser d’avoir des adversaires. Mais il faut que le combat se mène vraiment avec lucidité et avec respect.

Et je pense que c’est ça qui est essentiel. Moi, j’ai tourné la page, bien sûr, je suis un acteur politique, j’ai un parti politique, mais je suis dans la perspective de servir le monde à travers les Nations Unies.

Pour moi, c’est le moment aussi pour l’Afrique de revenir en première ligne en servant cette organisation, puisque les défis majeurs de la sécurité et de la paix aujourd’hui, la plupart du temps, se font en Afrique.

Bien sûr, avec les crises récentes, l’Afrique n’est plus vraiment le terrain de prédilection des crises parce qu’on le voit en Europe avec l’Ukraine, la Russie, on le voit dans le Moyen-Orient, on le voit aujourd’hui avec l’Iran et aussi les États-Unis et Israël.

Donc, il n’y a pas qu’en Afrique où on a des crises. Mais avoir un Africain aujourd’hui à la tête de l’organisation, je crois, ça fait du sens, dans le sens où on parlerait aussi au nom du Sud global et surtout, il s’agirait aussi de travailler sur tous les problèmes du monde.

Il ne s’agit pas simplement de parler que des problèmes des pays en développement, mais je serai le secrétaire général du Monde, de l’Organisation des Nations Unies, du Nord comme du Sud, de l’Est comme de l’Ouest. Comme je l’ai dit hier dans mon échange avec l’Assemblée générale.

Donc, vraiment, c’est un message d’espoir venu d’Afrique que je veux apporter au monde.

Source : D W