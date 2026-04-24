Affaire de corruption au TGI : Cheikh Guéye et Hady Sy condamnés

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a rendu son délibéré ce vendredi dans l’affaire de corruption au TGI de Pikine-Guédiawaye. L’entrepreneur Cheikh Guéye et son marabout Hady Sy ont été reconnus coupables et condamnés à une peine de 2 ans de prison, dont 6 mois ferme. En plus de cette peine de privation de liberté, le tribunal a condamné les deux prévenus à payer chacun une amende de 10 millions de FCFA.

Les deux hommes étaient poursuivis pour les chefs d’inculpation d’association de malfaiteurs et de corruption. Cette décision fait suite à un réquisitoire particulièrement musclé du ministère public. Le Procureur Ka avait en effet réclamé 2 ans de prison ferme, fustigeant une tentative d’achat de magistrat qui, selon ses mots, constituait une « insulte à la justice ».

Pour rappel, les faits se sont déroulés à la mi-avril 2026. Cheikh Guéye, qui portait un bracelet électronique, cherchait à s’en débarrasser pour un voyage professionnel. Avec l’aide de son marabout Hady Sy, il a sollicité une audience auprès du juge du 2e cabinet de Pikine-Guédiawaye. À la fin de la rencontre, le duo a laissé sur le bureau du juge unem enveloppe contenant 10 millions de FCFA, présentée comme un simple présent. Le magistrat a refusé de couvrir l’acte et a dénoncé les faits, menant ainsi à leur condamnation ce jour.

Source : Seneweb