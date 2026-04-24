Rapport ITIE : 175 milliards générés à Kédougou

Au cœur du sud-est du Sénégal, la région de Kédougou confirme son rôle central dans l’économie extractive nationale. Les dernières données du Rapport ITIE 2024, présentées lors d’une rencontre régionale, révèlent que les activités minières y ont généré plus de 175 milliards de FCFA, soit près de 40 % des recettes nationales du secteur. Cette performance, portée principalement par les grandes compagnies aurifères, consolide l’attractivité de la région et son apport direct au budget de l’État, estimé à 169 milliards de FCFA.

Mais derrière ces chiffres impressionnants, les réalités sociales demeurent préoccupantes. Les autorités et acteurs présents ont souligné le décalage persistant entre la richesse du sous-sol et les conditions de vie des populations locales. Les défis sont nombreux : dégradation de l’environnement, insuffisance des infrastructures, accès limité à l’emploi pour les jeunes et les femmes. Autant de problématiques qui alimentent un débat de fond sur la gestion et la redistribution des ressources naturelles.

Face à ces constats, les participants ont appelé à un changement de paradigme. L’urgence, selon eux, est de transformer la rente minière en levier de développement durable, à travers la promotion de chaînes de valeur locales, le renforcement de l’employabilité des jeunes et une meilleure inclusion des femmes dans les activités économiques liées au secteur.

Malgré des avancées notables en matière de transparence et de gouvernance, saluées par une évaluation jugée très satisfaisante dans le cadre de l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITIE), les efforts doivent se poursuivre. L’enjeu est désormais clair : faire des ressources naturelles de Kédougou un véritable moteur de développement inclusif, capable de bénéficier durablement à l’ensemble de ses populations.