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Combat royal : Sa Thiès connaît son prochain adversaire

Par Xibaaru
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Sa Thiès, l’actuel Roi des Arènes, connaît désormais le nom de son prochain adversaire. Il s’agira d’Ada Fass, révélation du moment, qui reste sur une brillante victoire face à Eumeu Sène et continue de s’imposer comme l’un des lutteurs les plus en vue de sa génération.

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Sa Thiès

L’affiche a été officialisée par la structure Albourakh Events, dirigée par Baye Ndiaye, qui prévoit l’organisation de ce combat royal pour la saison 2026-2027, comme annoncé sur sa page Instagram.

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Ada Fass

Très attendue, cette confrontation ne fait pas l’unanimité chez les amateurs de lutte. Si certains saluent l’audace de cette affiche, d’autres émettent des réserves. Une chose est sûre : le duel est désormais acté et promet de faire grand bruit dans l’arène.

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