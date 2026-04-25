Combat royal : Sa Thiès connaît son prochain adversaire

Sa Thiès, l’actuel Roi des Arènes, connaît désormais le nom de son prochain adversaire. Il s’agira d’Ada Fass, révélation du moment, qui reste sur une brillante victoire face à Eumeu Sène et continue de s’imposer comme l’un des lutteurs les plus en vue de sa génération.

L’affiche a été officialisée par la structure Albourakh Events, dirigée par Baye Ndiaye, qui prévoit l’organisation de ce combat royal pour la saison 2026-2027, comme annoncé sur sa page Instagram.

Très attendue, cette confrontation ne fait pas l’unanimité chez les amateurs de lutte. Si certains saluent l’audace de cette affiche, d’autres émettent des réserves. Une chose est sûre : le duel est désormais acté et promet de faire grand bruit dans l’arène.