Mali : L’Union africaine condamne les attaques rebelles

Le Président de la Commission de l’Union africaine (UA) a réagi sur la plateforme x, ce samedi 25 avril aux attaques signalées au Mali, visant la capitale Bamako ainsi que d’autres centres urbains à travers le pays.

Il indique « suivre avec une vive préoccupation les attaques signalées au Mali, visant la capitale, Bamako, ainsi que d’autres centres urbains à travers le pays ».

« Le Président de la Commission condamne fermement ces actes, qui risquent d’exposer les populations civiles à des dangers importants, et réaffirme l’engagement constant de la Commission en faveur de la promotion de la paix, de la sécurité, de la bonne gouvernance et de la stabilité au Mali », a-t-il écrit.

Tout en poursuivant : « Le Président de la Commission exprime sa pleine solidarité avec le peuple malien, les forces de défense et de sécurité ainsi que les autorités nationales ».