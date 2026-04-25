Trafic de carburant subventionné : Un individu interpellé avec plus de 1 300 litres

Dans le cadre de la lutte contre la fraude et les trafics illicites aux frontières, le Commissariat spécial de Kidira a procédé à l’interpellation d’un individu impliqué dans un réseau de contrebande de carburant, le 20 avril 2026 aux environs de 17 heures.

L’arrestation est intervenue lors d’une patrouille de routine, au cours de laquelle les forces de l’ordre ont surpris le suspect en flagrant délit de transport illicite de gasoil. L’homme était en possession de 66 bidons de 20 litres chacun, soit un volume total de 1 320 litres.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’individu profitait de la pénurie de carburant dans la zone de Kéniéba, au Mali, pour organiser un trafic transfrontalier lucratif. Il s’approvisionnait à Kidira à hauteur de 680 FCFA le litre avant de revendre le carburant à 750 FCFA une fois la frontière franchie.

Ce commerce illégal porte un préjudice direct à l’économie nationale, le carburant étant un produit subventionné par l’État du Sénégal pour répondre aux besoins locaux. Sa réexportation frauduleuse constitue ainsi un détournement de ressources publiques.

Par ailleurs, les conditions de transport du carburant, stocké dans des bidons non homologués, représentent un danger réel pour la sécurité publique, exposant les populations à des risques d’incendie ou d’explosion.

Déféré au parquet de Tambacounda le 23 avril 2026, le mis en cause devra répondre des chefs d’accusation de contrebande, détournement de deniers publics et mise en danger de la vie d’autrui. Les enquêtes se poursuivent afin de déterminer l’étendue du réseau et d’éventuelles complicités.