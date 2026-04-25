Cambriolages en série au marché “Bou Bess” : Une bande démantelée à Thiaroye

Le Commissariat d’arrondissement de Thiaroye a réussi à mettre fin aux agissements d’une bande de malfaiteurs spécialisée dans les cambriolages en série visant des commerces du marché « Bou Bess ». Trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue pour association de malfaiteurs, vols et tentatives de vol en réunion avec effraction, détention illégale d’arme blanche ainsi que coups et blessures volontaires.

Entre février et mars 2026, les services de police avaient constaté une recrudescence inquiétante de cambriolages dans ce grand pôle commercial. Au total, cinq plaintes ont été enregistrées. Les auteurs opéraient selon un mode bien rodé, neutralisant les caméras de surveillance avant de forcer les cadenas des boutiques ciblées.

Le préjudice global déclaré s’élève à 6 883 000 FCFA, dont 980 000 FCFA en espèces et 5 903 000 FCFA en marchandises, notamment des tissus de valeur et du lait.

Face à cette série d’infractions, les forces de l’ordre ont déclenché une opération « coup de poing » dans la nuit du 18 avril 2026. Cette intervention a permis l’arrestation du chef de bande présumé, surpris aux abords du bassin de rétention du marché alors qu’il circulait sur une moto Jakarta non immatriculée. Il était également porteur d’un couteau.

L’enquête s’est poursuivie et a conduit à l’interpellation de ses deux complices le 21 avril 2026. Au cours de la procédure, un vigile du marché s’est présenté avec de graves blessures au bras et à la jambe. Il a formellement identifié l’un des suspects comme étant son agresseur. Ce dernier l’aurait attaqué à l’aide d’un tesson de bouteille dans la nuit du 17 avril, alors qu’il tentait de protéger un enclos de moutons.

Confrontés aux preuves réunies par les enquêteurs, les trois mis en cause sont passés aux aveux, reconnaissant leur implication dans l’ensemble des cambriolages ainsi que dans l’agression du vigile. Ils ont indiqué avoir déjà dépensé l’argent volé et écoulé les tissus auprès d’un receleur.

Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller ce dernier, mais également pour tenter de retrouver les marchandises dérobées.