34 candidats à l’émigration clandestine interceptés…à Mbour

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de migrants, le Poste de Police de Diamaguène/Mbour a procédé, le 22 avril 2026, à l’interpellation de trente-quatre (34) candidats à l’émigration clandestine, suite à une opération menée sur le littoral de Mbour.

L’intervention fait suite à un renseignement signalant la présence suspecte d’un groupe de migrants dans la zone. Rapidement déployées, les forces de l’ordre ont pu localiser et interpeller les individus concernés.

Le groupe, particulièrement vulnérable, est composé de 34 personnes, dont 14 hommes et 20 femmes. Parmi eux figurent également un nourrisson de six mois et une fillette âgée de onze ans. Les interpellés sont de plusieurs nationalités : 14 Gambiens, 8 Sénégalais, 7 Maliens, 3 Guinéens (Conakry) et 2 Ivoiriens.

Selon les premières auditions, ces migrants avaient quitté les côtes gambiennes trois jours auparavant à bord d’une embarcation de fortune, avec pour destination les côtes espagnoles. Mais en pleine traversée, la pirogue a été victime d’une avarie majeure, provoquant une infiltration d’eau à bord.

Face au danger imminent et à la pression des passagers, le capitaine a été contraint de faire demi-tour pour regagner les côtes sénégalaises, où l’embarcation a finalement accosté à Mbour.

À l’arrivée des forces de sécurité, l’organisateur présumé ainsi que les capitaines de la pirogue ont réussi à prendre la fuite. Une traque est actuellement en cours pour les localiser et les interpeller.

Les personnes interpellées ont toutes déclaré avoir pour objectif de rejoindre l’Espagne. Les enquêtes se poursuivent afin de faire toute la lumière sur cette tentative d’émigration clandestine et de démanteler le réseau impliqué.