Kolda : le Président Diomaye chez le Khalife Général de Médina Gounass

Au terme de sa tournée économique dans la région de Kolda, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué une visite hautement symbolique auprès de Thierno Ahmadou Tidiane Ba, en marge du Daaka. Un déplacement qui met en lumière le rôle central des autorités religieuses dans la stabilité et la cohésion sociale au Sénégal.

En choisissant de conclure son déplacement par une visite à Médina Gounass, le Chef de l’État a tenu à manifester son respect et sa considération envers une figure spirituelle majeure du pays. Le Khalife Général, garant des valeurs religieuses et morales, incarne une autorité respectée bien au-delà de sa communauté.

Ce geste du Président s’inscrit dans une tradition sénégalaise de dialogue permanent entre le pouvoir temporel et les guides religieux, dont l’influence demeure déterminante dans la régulation sociale et la préservation des équilibres.

Chaque année, le Daaka de Médina Gounass rassemble des milliers de fidèles venus du Sénégal et de la sous-région, faisant de cette cité religieuse un centre spirituel de premier plan. Par son rayonnement, Médina Gounass contribue activement à la diffusion des valeurs de paix, de solidarité et de discipline.