Portrait de Mame Farma Ndiaye, première femme à la tête de la DIC

Pour la première fois depuis sa création, la Division des investigations criminelles (DIC) est dirigée par une femme. Le quotidien L’Observateur a consacré un long article à la commissaire Mame Farma Ndiaye, nouvelle patronne de cette unité d’élite de la police nationale.

Nommée initialement pour assurer l’intérim après le départ de Mamadou Ndiaye Fall en mission onusienne, Mame Farma Ndiaye a rapidement convaincu sa hiérarchie. Selon des sources citées par L’Observateur, « elle a mis tout le monde d’accord », remplissant tous les critères de compétence et de leadership. Sa confirmation à la tête de la DIC est apparue comme une évidence.

Issue de la 42e promotion de l’École nationale de police, où elle est entrée en 2015, la commissaire Ndiaye a débuté à la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF). Elle y a dirigé la division Personnel, Logistique et Formation, aux côtés de figures reconnues de la police nationale.

En 2023, elle rejoint la Direction de la police judiciaire (DPJ) et prend les commandes de la Brigade économique et financière (BEF). Pendant deux ans, elle s’y forge une réputation de rigueur et de discrétion, en menant des enquêtes sensibles sur les affaires financières.

Au-delà de ses responsabilités nationales, Mame Farma Ndiaye représente le Sénégal au sein du Réseau africain des agents de première ligne de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), basé à Vienne. Une mission qui illustre sa capacité à évoluer dans des instances techniques de haut niveau.

La commissaire Ndiaye devrait prochainement accéder au grade de commissaire principal, en même temps que les autres membres de sa promotion. Une étape supplémentaire dans une carrière qui s’annonce exemplaire.