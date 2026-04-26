Le Sénégal condamne les attaques terroristes au Mali

Le Gouvernement du Sénégal a exprimé samedi sa vive préoccupation face à la recrudescence de la violence au Mali, où des attaques coordonnées ont visé plusieurs positions militaires et zones urbaines.

Dans un communiqué officiel, le ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a dénoncé avec fermeté ces actes attribués à des groupes armés terroristes. Selon le texte, ces violences « mettent gravement en danger les populations civiles et portent atteinte à la stabilité du Mali et de l’ensemble de la région ».

Le Sénégal a adressé ses condoléances aux familles des victimes et réaffirmé son soutien aux forces de défense et de sécurité maliennes engagées dans la lutte contre le terrorisme. Le communiqué insiste également sur l’attachement du pays à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Mali.

Enfin, Dakar appelle à un renforcement de la coopération régionale, à travers les mécanismes existants, afin de faire face à cette menace commune et œuvrer pour le rétablissement durable de la paix et de la stabilité dans la sous-région.