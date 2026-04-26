Mali : Le ministre de la Défense a été tué dans les combats

Des combats ont eu lieu samedi dans la capitale malienne Bamako et dans plusieurs localités dans l’intérieur du pays entre des soldats et des djihadistes du JNIM affiliés à Al-Qaïda, annonçait hier l’armée malienne dans un communiqué. Le ministre de la Défense – le général Sadio Camara – et une partie de sa famille, ont été tués dans une attaque samedi contre sa résidence près de Bamako, a appris Le Figaro d’une source bien informée.

Les djihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (JNIM) ont revendiqué une série d’attaques coordonnées avec la rébellion touareg contre des positions stratégiques de la junte au pouvoir au Mali. Dans un communiqué, ils déclarent assumer «la responsabilité» des attaques ayant notamment visé samedi «le siège du président malien, le siège du ministre de la Défense et l’aéroport international» de Bamako.

Pour l’heure, les autorités officielles à Bamako n’ont pas encore publié de communiqué formel.