États-Unis : Donald Trump évacué après des tirs d’un assaillant

La soirée de gala de Donald Trump a viré au cauchemar samedi soir à Washington ! Vers 20h36, un homme armé d’un fusil de chasse, d’un pistolet et de plusieurs couteaux a tenté de forcer un point de contrôle de sécurité à l’entrée de la salle de bal de l’hôtel Washington Hilton où se tenait le dîner des correspondants de la maison blanche.

Les forces de l’ordre ont intercepté le suspect avant qu’il ne puisse pénétrer dans la salle où se trouvaient Donald Trump, son épouse Melania, le vice-président JD Vance, ainsi que de nombreux journalistes et membres du gouvernement.

Des coups de feu ont retenti. Un agent des Services Secrets en uniforme a été touché au thorax, mais a été sauvé par son gilet pare-balles. Des cris « À terre ! À terre ! » ont provoqué la panique. Les invités se sont abrités sous les tables avant d’être évacués vers le hall, puis l’extérieur de l’hôtel.

Le président a été évacué en urgence. Deux heures plus tard, il est apparu en conférence de presse à la Maison Blanche, toujours en smoking, pour dénoncer l’acte d’un « loup solitaire » et d’un « cinglé ».

Son identité n’a pas encore été révélée par le FBI, mais il a été confirmé qu’il avait réservé une chambre dans le même hôtel.

La procureure Jeanine Pirro a annoncé que l’assaillant comparaîtra dès lundi devant la justice pour usage d’une arme à feu et agression d’un agent fédéral avec une arme dangereuse.

L’incident s’est produit dans l’hôtel même où Ronald Reagan avait été victime d’une tentative d’assassinat en 1981.