Attaques terroristes au Mali : La CEDEAO condamne

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a condamné avec fermeté les attaques terroristes survenues le samedi 25 avril 2026 dans plusieurs localités du Mali. Dans un communiqué publié le lendemain à Abuja, l’organisation régionale a qualifié ces actes d’« odieux » et dénoncé la barbarie de leurs auteurs, qui continuent de menacer la paix et la stabilité dans toute la sous-région.

« Ces actes démontrent une fois de plus la nature barbare des auteurs, qui continuent de menacer la paix, la sécurité et la stabilité dans l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest », souligne le texte.

Face à cette recrudescence de la violence, la CEDEAO appelle les États membres, les forces de sécurité, les mécanismes régionaux et les populations à s’unir dans un effort coordonné pour lutter contre le terrorisme. L’organisation insiste sur la nécessité d’une mobilisation collective afin de contenir un fléau qui fragilise les sociétés et entrave le développement.

La CEDEAO a également exprimé sa solidarité avec le peuple et les autorités maliennes, tout en présentant ses condoléances aux familles des victimes.