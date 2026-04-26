Débat sur la monnaie : Ibrahima Thiam appelle à remettre l’économie au centre

Le président du parti ACT, Ibrahima Thiam, a pris position dans le débat sur la souveraineté monétaire en rappelant que la monnaie ne saurait être un prétexte pour expliquer les difficultés économiques du Sénégal. Dans un texte intitulé « La monnaie n’est pas une excuse : remettre l’économie à l’endroit », il met en garde contre une inversion des priorités qui, selon lui, pourrait conduire à des choix politiques fondés sur le symbole plutôt que sur l’efficacité.

Pour Ibrahima Thiam, une monnaie forte ne se décrète pas : elle repose sur une économie productive, diversifiée et innovante. Sans ces bases solides, toute réforme monétaire risque de provoquer inflation, perte de confiance et fuite des capitaux. L’histoire économique récente, en Afrique comme ailleurs, en apporte la preuve.

Le leader de l’ACT critique ainsi la démarche du Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il accuse de placer la question monétaire au cœur du débat économique. Une telle approche, estime-t-il, entretient une illusion dangereuse, alors que les véritables urgences demeurent : compétitivité des entreprises, gouvernance, maîtrise des finances publiques et efficacité de l’investissement.

Au-delà de la technique, Ibrahima Thiam insiste sur la responsabilité politique : gouverner, dit-il, ce n’est pas se réfugier derrière un cadre contraignant, mais agir efficacement à l’intérieur de ce cadre tout en préparant les évolutions nécessaires. Le discours monétaire, dans ce contexte, devient selon lui un « refuge commode » qui détourne l’attention des résultats concrets.

S’il reconnaît que le débat sur le franc CFA mérite d’être mené, il plaide pour qu’il soit abordé avec rigueur et en parallèle d’un travail sérieux sur les fondamentaux économiques. « Changer de monnaie sans avoir consolidé l’économie reviendrait à changer d’instrument sans savoir jouer juste », souligne-t-il.

Ibrahima Thiam rappelle une vérité qu’il juge dérangeante : aucune réforme monétaire ne peut compenser des faiblesses structurelles non résolues. La force d’une monnaie n’est que le reflet de la solidité d’une économie – parfois un reflet impitoyable.