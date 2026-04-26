Crise sanitaire : les syndicats annoncent des grèves et boycotts

Le secteur de la santé sénégalais traverse une nouvelle phase de turbulences. Réunis au sein de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (ASAS), la coalition And Gueusseum a présenté, ce 26 avril 2026 à Dakar, son dixième plan d’actions. Celui-ci marque un durcissement de la contestation, avec des grèves répétées et le boycott de programmes nationaux jugés essentiels.

Après des mois de négociations infructueuses, les syndicats affirment avoir épuisé toutes les voies de dialogue. Leur précédent plan avait déjà paralysé le système sanitaire pendant près de 144 heures cumulées. Cette fois, ils annoncent des grèves hebdomadaires de 48 heures à partir de la mi-mai, tout en maintenant la prise en charge des urgences mais sans service minimum.

Parmi les mesures les plus marquantes figure le boycott total, dès le 15 mai, du Programme national de lutte contre la tuberculose et de celui contre le paludisme. Une décision lourde de conséquences dans un pays où ces maladies demeurent des menaces majeures pour la santé publique. Les syndicats espèrent ainsi contraindre les autorités à réagir au plus haut niveau.

Dans leur communiqué, les responsables de And Gueusseum interpellent directement le chef de l’État, l’exhortant à s’impliquer personnellement pour mettre fin à la crise. Ils dénoncent un « pacte social vidé de son contenu » et accusent le gouvernement de laisser la situation se dégrader. Le ministre de la Santé est également pointé du doigt pour son manque de dialogue et une communication jugée déconnectée de la réalité, notamment lors de son intervention du 21 avril.

Au-delà du conflit immédiat, la coalition critique les réformes en cours dans le secteur. Les propositions relatives à la carte sanitaire, à la réforme hospitalière ou au projet de Code de la santé sont jugées insuffisantes. Les syndicats réclament une refonte en profondeur, fondée sur un financement pérenne, un recrutement massif de personnel et une gouvernance transparente.

Les syndicats se félicitent de la mobilisation de leurs membres, notamment lors de la récente visite présidentielle à Kolda, et mettent en garde contre toute tentative de récupération politique. Ils affirment que seule une lutte soutenue permettra d’obtenir gain de cause.

Le calendrier du dixième plan d’actions prévoit des grèves de 48 heures les 15-16 mai, 21-22 mai et 28-29 mai 2026, ainsi qu’une évaluation du mouvement le 2 juin 2026. En attendant, le bras de fer continue, plongeant le système de santé sénégalais dans une tension accrue, avec des risques évidents pour l’accès aux soins des populations.