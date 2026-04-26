Compétitions internationales : 13 sur 16 réalisées au premier trimestre

Le Ministère de la Jeunesse et des Sports a publié, le 23 avril 2026, un communiqué dressant le bilan des compétitions internationales inscrites au programme du premier trimestre. Sur les seize événements prévus, treize ont effectivement été organisés, soit un taux d’exécution global jugé satisfaisant par les autorités.

Trois compétitions n’ont toutefois pas pu se tenir. La World Cup Football Skating de la Fédération sénégalaise de Skate a été annulée en raison de la non‑réception du cahier des charges dans les délais. Le Championnat d’Afrique Juniors de Kyorugi 2026 en taekwondo a été reporté à une date ultérieure. Enfin, le Grand Prix Westend de Budapest en escrime a été remplacé par la participation du Sénégal au Championnat d’Afrique seniors d’Abidjan, en raison du contexte sécuritaire international.

Le ministère assure que toutes les dispositions nécessaires sont en cours pour améliorer l’anticipation organisationnelle et garantir la pleine réalisation des compétitions à venir.