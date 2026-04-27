La fédé de foot déménage dans un immeuble de…Sadio Mané

La Fédération sénégalaise de football (FSF) va quitter son siège de Liberté 6 extension pour s’installer à la Cité Keur Gorgui. L’instance va occuper un immeuble de douze étages appartenant à Sadio Mané. C’est le troisième vice-président de la Fédé, Pape Sidy Lô, qui a donné l’information lors de l’Assemblée générale ordinaire de la Ligue de Dakar, ce samedi. Dans ses propos, repris par Les Échos, il souffle que l’attaquant des Lions a «exprimé sa volonté de mettre ce projet à disposition», ajoutant qu’il ne va rien coûter à la FSF. «C’est un montage [financier] qui a été fait de manière intelligente.»