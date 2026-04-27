Affaire Masseck Sarr–Ismaïla Diallo : les dessous d’un dossier explosif

À Saint-Louis, l’affaire impliquant Masseck Sarr et Ismaïla Diallo connaît de nouveaux développements judiciaires. Selon le journal Libération, les deux hommes sont visés dans une information judiciaire ouverte pour « association de malfaiteurs, diffusion de fausses nouvelles, insultes par le biais d’un support informatique, outrage au ministère de plusieurs cultes, diffamation envers la mémoire des morts et diffusion de fausses nouvelles ».

D’après la même source, Ismaïla Diallo, initialement convoqué, ne s’était pas présenté devant les enquêteurs. Le duo faisait déjà l’objet d’une première procédure, bouclée le 15 octobre 2025, qui avait conduit à leur audition par la police. Cette affaire portait sur des propos visant les fondateurs des confréries mouride, niassène et layenne. Les dossiers sont actuellement en attente de jugement devant le tribunal des flagrants délits de Saint-Louis.

Toujours selon Libération, la nouvelle procédure fait suite à une plainte déposée le 12 avril 2026 à la Brigade de recherches de Saint-Louis par Serigne Fallou Mourtada Mbacké, accompagné de plusieurs descendants de guides religieux. Une vidéo mettant en cause le fondateur du mouridisme aurait notamment été jointe au dossier.

Lors de son audition, Masseck Sarr a reconnu une partie des faits, tout en contestant les accusations d’injures visant le fondateur du mouridisme. Il a, par ailleurs, sollicité la clémence des autorités judiciaires.

L’enquête pourrait connaître un nouveau tournant, notamment à la suite d’éléments supplémentaires découverts par les enquêteurs concernant Ismaïla Diallo, rapporte Libération.