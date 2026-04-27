Réformes institutionnelles : La Présidence finalise quatre avant-projets de lois clés

Le Sénégal s’apprête à franchir une étape décisive dans son évolution institutionnelle. Fidèle aux engagements pris lors des dialogues nationaux inclusifs, le Chef de l’État a annoncé la finalisation de quatre avant-projets de lois qui redessinent l’architecture juridique et politique du pays. Ces textes, fruits des assises sur la justice en 2024 et sur le système politique en 2025, sont désormais soumis à l’appréciation de la Nation.

Le gouvernement a rendu publics les documents suivants : Révision de la Constitution, pour adapter la loi fondamentale aux nouveaux enjeux ; Création d’une Cour constitutionnelle, régie par un avant-projet de loi organique ; Refonte du Code électoral, incluant la mise en place de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ; Organisation des partis politiques, avec un texte définissant leur fonctionnement et leur rôle. Ces avant-projets sont accessibles sur la plateforme numérique officielle : jubbanti.sec.gouv.sn.

Le Chef de l’État a salué l’implication des forces vives de la Nation, des facilitateurs et des experts des comités ad hoc, qui ont traduit juridiquement les recommandations issues des Assises, rapporte Seneweb. Il a également félicité le comité de relecture, placé sous la supervision du Premier ministre et du Président de l’Assemblée nationale, pour avoir finalisé ces textes visant à renforcer l’État de droit et la transparence électorale.

Le Président de la République a insisté sur le caractère « inédit » de ces réformes et a invité les acteurs politiques, la société civile, les juristes et l’ensemble des citoyens à s’approprier ces transformations. Il appelle à un débat serein et constructif pour accompagner ce tournant historique.

Le président de la République réaffirme son attachement au dialogue, prônant une conduite inclusive des réformes.