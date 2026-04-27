Mali : Les paramilitaires de l’Africa Corps officialisent leur départ de Kidal

La journée de dimanche 26 avril a été mouvementée au Mali, quelques jours après le lancement des attaques coordonnées entre rebelles du Front de libération de l’Azawad (FLA) et les jihadistes. Alors que Bamako a reconnu la mort du ministre de la Défense, les paramilitaires russes ont confirmé avoir quitté la ville « conformément à la décision conjointe des dirigeants de la République du Mali ». La population, de son côté, s’inquiète de la violence et craint une instabilité encore plus importante qu’avant, rapporte RFI.