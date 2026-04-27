Plainte de Dame Amar…Pape Abdoulaye Seck encore arrêté

Pape Abdoulaye Seck, fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, se retrouve une nouvelle fois au cœur d’une affaire judiciaire. Déjà connu pour un précédent dossier lié à la drogue, il a été arrêté ce lundi par la Division spéciale de cybersécurité (DSC) de la police nationale, selon des informations exclusives de Seneweb.

Tout est parti d’une plainte déposée par Dame Amar, fils du défunt milliardaire Ameth Amar, auprès de la DSC. Le plaignant accuse Pape Abdoulaye Seck de chantage, de diffusion d’images à caractère personnel et de retrait frauduleux d’un montant de plus de 10 millions de francs CFA.

Selon la version de Dame Amar, il avait invité Pape Abdoulaye Seck en France. Sur place, il lui aurait confié sa carte bancaire pour effectuer un retrait. Le mis en cause aurait alors disparu avec la carte, pompant au passage plus de 10 millions de francs CFA sur le compte de son ami.

Mais les accusations ne s’arrêtent pas là. Devant les enquêteurs de la DSC, Dame Amar a livré des révélations accablantes, appuyées par des relevés bancaires et des captures d’écran de messages : « Il m’a filmé à mon insu. Pape Abdoulaye Seck m’a envoyé par la suite les vidéos en demandant l’envoi d’argent, tout en menaçant de publier les images. J’ai capturé ses messages », a-t-il déclaré lors de son audition.

Placé en garde à vue dans les locaux de la DSC, Pape Abdoulaye Seck devrait être déféré ce mardi 28 avril 2026, sauf changement de programme. Il risque de retourner en prison.

Source : Seneweb