Dialogue social : Bassirou Diomaye Faye reçoit le rapport 2025

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a reçu ce lundi 27 avril 2026, au Palais de la République, le Rapport 2025 sur l’état du dialogue social, remis par Mamadou Lamine Dianté, Président du Haut Conseil du Dialogue social, à la tête d’une délégation des mandants tripartites – Gouvernement, centrales syndicales de travailleurs et confédérations d’employeurs, selon une note de la Présidence du Sénégal.

Au-delà de sa portée protocolaire, cette cérémonie consacre une méthode de gouvernement. Depuis l’installation des nouvelles autorités, le dialogue social a été érigé en levier structurant de la refondation républicaine et de la transformation systémique du pays.

L’année 2025 en aura porté des marqueurs forts. La quatrième Conférence sociale, tenue en avril, a remis l’emploi et l’employabilité au cœur du débat public. Le Pacte national de Stabilité sociale pour une Croissance inclusive et durable, signé le 1er mai, a scellé une trêve sociale de trois ans, traduisant l’engagement convergent du Gouvernement, des centrales syndicales et des organisations patronales.

La nouvelle Politique nationale de l’Emploi a été techniquement validée. La Convention État-Employeurs privés, fruit d’un long travail inclusif, vient d’être signée. Les concertations nationales sur la gestion des retraites se sont déroulées, et leurs conclusions nourriront des décisions à la hauteur des attentes des travailleurs.

Le chef de l’État a salué l’engagement du Premier ministre Ousmane Sonko et du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du Service public, Olivier Boucal, ainsi que la disponibilité de l’ensemble des mandants tripartites. Il a tenu à féliciter chaleureusement le Président Mamadou Lamine Dianté et les membres du Haut Conseil du Dialogue social pour la qualité du travail accompli durant l’année écoulée.

Le Président Faye a également annoncé que la productivité au travail constituera le thème de la prochaine Conférence sociale, conviant le pays à une réflexion lucide sur ce qui fonde, en définitive, la compétitivité de notre économie et la qualité de notre développement.

Le dialogue social, tel que la Présidence le conçoit, n’est ni une concession ni une formalité. C’est la discipline patiente par laquelle la République concilie le socialement souhaitable et l’économiquement possible, pour un Sénégal souverain, juste et prospère, affirme le chef de l’Etat.