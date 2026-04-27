Réformes politiques : Mimi Touré défend la «méthode Diomaye Faye»

La coalition Diomaye-Président est montée au créneau ce lundi 27 avril 2026 à Dakar pour défendre les grandes réformes institutionnelles en cours. À la tête de cette conférence de presse, l’ancienne Première ministre Aminata Touré dite Mimi a salué ce qu’elle considère comme une nouvelle phase dans la consolidation de la démocratie sénégalaise, impulsée par le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye.

Devant les journalistes, Mimi Touré a mis en avant une approche qu’elle attribue au président : une méthode fondée sur l’inclusion et la recherche de consensus. Elle a rappelé que cette dynamique s’inscrit dans la continuité du dialogue politique sénégalais, renforcé ces dernières années par les concertations nationales, notamment les Assises de la justice en 2024 et les discussions sur le système politique en 2025. Selon elle, les textes en préparation reflètent les accords trouvés entre les différentes composantes de la société, des acteurs politiques aux organisations civiles, en passant par les syndicats et les autorités religieuses.

Quatre réformes majeures sont actuellement en chantier : une modification de la Constitution, la mise en place d’une Cour constitutionnelle, la refonte du Code électoral et l’élaboration d’un nouveau cadre pour les partis politiques. Parmi les changements envisagés figure l’interdiction pour le président de diriger une formation politique ou une coalition. Le projet prévoit également un renforcement des prérogatives de contrôle du Parlement et la suppression du cumul entre fonctions ministérielles et responsabilités exécutives locales.

Autre évolution notable : la transformation du Conseil constitutionnel en une Cour constitutionnelle composée de neuf membres et dotée de pouvoirs élargis. Mais c’est surtout la réforme du Code électoral qui suscite le plus d’attention. À ce sujet, Aminata Touré a mis en avant la création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI), appelée à se substituer au ministère de l’Intérieur dans l’organisation des élections, une mesure qu’elle présente comme un gage de transparence.

Le projet prévoit également plusieurs innovations : l’instauration du bulletin unique, la mise à jour continue des listes électorales, l’ouverture du vote aux détenus conservant leurs droits civiques et l’obligation d’un débat télévisé entre les finalistes de l’élection présidentielle. Il est aussi envisagé de mieux encadrer les candidatures, notamment en exigeant le paiement de la caution avant le retrait des fiches de parrainage.

S’agissant des partis politiques, la réforme introduit un financement public assorti d’un contrôle rigoureux par la Cour des comptes. Les dons anonymes et les financements en provenance de l’étranger seraient désormais proscrits.

Mimi Touré a invité les citoyens à s’approprier ces réformes, qu’elle considère comme la concrétisation des engagements pris par le président Bassirou Diomaye Faye.