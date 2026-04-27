Réformes institutionnelles : Mimi Touré met en avant un processus inclusif et concerté

L’ancienne Première ministre Aminata Touré est montée au créneau pour éclairer l’opinion sur l’origine des réformes institutionnelles en cours au Sénégal. Face aux interrogations, elle a tenu à préciser que les avant-projets de loi ne relèvent pas d’une démarche unilatérale de l’exécutif, mais s’inscrivent dans un processus participatif associant plusieurs acteurs clés, notamment au sein du pouvoir législatif.

Elle a notamment souligné l’implication du président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, ainsi que celle du président du groupe parlementaire majoritaire, Ayib Daffé. D’après Mimi Touré, ces responsables ont été intégrés dès les premières étapes, aussi bien dans les discussions politiques que dans les travaux techniques et les phases de validation des textes. Une approche qu’elle présente comme une garantie de transparence et de consensus, loin de toute élaboration en cercle restreint.

Le programme de réformes repose sur quatre axes majeurs : la modification de la Constitution, la mise en place d’une Cour constitutionnelle appelée à remplacer l’actuel Conseil constitutionnel, la refonte du Code électoral avec la création d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI), ainsi que la réorganisation du cadre juridique des partis politiques. Pour Mimi Touré, ces mesures traduisent concrètement les engagements du président Bassirou Diomaye Faye en matière de bonne gouvernance, de transparence et de séparation des pouvoirs.

Déjà accessibles au public pour consultation, ces textes doivent désormais suivre le processus législatif habituel. Ils seront d’abord examinés en Conseil des ministres avant d’être soumis à l’Assemblée nationale pour débat et adoption. En attendant, l’ancienne cheffe du gouvernement invite citoyens et professionnels des médias à s’approprier ces documents, présentés comme le fruit d’une démarche collective visant à encadrer durablement le financement politique et l’organisation des élections.