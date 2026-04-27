ARCOP : Neuf membres nommés au Conseil de régulation de la commande publique

Par décret, le président de la République a nommé les neuf membres du Conseil de régulation de l’autorité de régulation de la commande publique (ARCOP). Issus de l’administration publique, du secteur privé et de la société civile, ils sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une fois, à compter du 22 avril 2026.

L’ARCOP est composée de trois organes : le Conseil de régulation, le Comité de règlement des différends et la Direction générale. Le Conseil de régulation est l’organe délibérant. Il est tripartite, paritaire et composé de neuf membres siégeant pour le compte de l’Administration publique, du secteur privé et de la société civile.

Les nouveaux membres ont pour mission principale la détermination des perspectives de développement de l’ARCOP, l’examen et l’approbation du budget et des différents rapports préparés et présentés par le directeur général, l’adoption du règlement intérieur, des manuels de procédures internes, administratives financières, comptables, de recrutement et de gestion des ressources humaines.

Voici la liste des nominations :