Secrétariat général de l’ONU : le mythe de la rotation ne résiste pas à l’épreuve des enjeux ! (Par Mamadou B. Guèye)

À chaque échéance pour le renouvellement du Secrétariat général des Nations unies, un argument revient avec insistance : celui d’une prétendue rotation géographique qui voudrait que certaines régions du monde accèdent « à leur tour » à cette fonction. Cet argument, séduisant en apparence, ne résiste pourtant ni à l’analyse juridique, ni à la réalité politique internationale. Il relève davantage d’une commodité diplomatique que d’un principe structurant de gouvernance mondiale.

Aujourd’hui, la configuration des candidatures met en lumière une autre contradiction. Sur les prétendants en lice, trois proviennent d’Amérique latine, tandis que Macky Sall apparaît comme le seul candidat issu du continent africain. Pourtant, l’Afrique a déjà occupé ce poste à deux reprises, avec l’Égyptien Boutros Boutros-Ghali et le Ghanéen Kofi Annan. Ce rappel historique suffit à démontrer que la logique de rotation, si elle existe dans les discours, n’obéit à aucune règle formelle ni à une application systématique.

La vérité est plus simple : le choix du Secrétaire général n’obéit pas à une mécanique régionale automatique, mais à une combinaison d’intérêts stratégiques, de profils individuels et de rapports de force au sein du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, réduire la sélection à une question de tour géographique revient à éluder les véritables enjeux contemporains : crises sécuritaires persistantes, recomposition des équilibres géopolitiques, urgence climatique, fracture Nord-Sud, ou encore gouvernance économique mondiale.

C’est précisément sur ce terrain que la candidature de Macky Sall mérite d’être appréciée. Son expérience à la tête d’un État, sa connaissance fine des dynamiques africaines et internationales, ainsi que son positionnement dans les grands débats globaux constituent des éléments d’évaluation autrement plus pertinents que son seul ancrage régional.

Certains opposent à cette candidature l’absence de soutien officiel de son pays d’origine. Soit ! Mais là encore, l’argument mérite d’être relativisé. Cette situation s’inscrit dans un contexte politique national spécifique, marqué par des tensions internes issues des événements récents au Sénégal. Ces divergences, bien que réelles, relèvent d’un cycle politique domestique dont les responsabilités sont largement partagées. Elles ne sauraient, en toute rigueur, disqualifier un profil sur la scène internationale.

Par ailleurs, il est inexact de prétendre que l’Afrique serait absente de ce processus. Si aucune position continentale formelle n’a été arrêtée, une large majorité d’États africains voit d’un bon œil la présence de Macky Sall dans cette compétition. Cette bienveillance traduit moins une logique de bloc qu’une reconnaissance pragmatique de son expérience et de sa stature.

Dès lors, la véritable question n’est pas : « À qui revient le tour ? », mais plutôt : « Qui est en mesure d’incarner efficacement le rôle de Secrétaire général dans un monde en mutation ? » S’accrocher à la fiction d’une rotation automatique revient à affaiblir l’exigence de compétence et de leadership qui devrait pourtant guider ce choix.

Le Secrétariat général de l’ONU n’est pas une récompense diplomatique régionale. C’est une fonction stratégique qui exige vision, crédibilité et capacité à naviguer dans un environnement international de plus en plus fragmenté. À ce titre, le débat mérite d’être élevé : au-delà des équilibres géographiques, c’est la pertinence des profils face aux défis du siècle qui doit primer.

En définitive, l’argument de la rotation apparaît pour ce qu’il est : un réflexe politique commode, mais insuffisant. L’heure est venue de privilégier une approche fondée sur le mérite, la compétence et l’adéquation aux enjeux globaux. Le reste n’est que distraction.