La coalition Diomaye-Président fait bloc face au «bouclier» du camp de Sonko

L’actualité politique est marquée, en ce mois d’avril 2026, par une activité intense au sein de la mouvance présidentielle. Alors que le régime célèbre ses deux années d’existence, les coalitions « Diomaye-Président » et « APTE » (Alliance patriotique pour le travail et l’éthique) ont pris la parole pour exposer leurs priorités respectives. La coalition présidentielle a tenu une conférence de presse afin de réaffirmer la centralité du programme porté par le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, dans le cadre des grandes réformes institutionnelles à venir.

Cette prise de parole fait suite à la rencontre d’évaluation organisée la veille par la coalition APTE, structurée autour de l’actuel Premier ministre, Ousmane Sonko. Aïda Mbodj, coordinatrice de cette plateforme, a dressé un bilan largement positif de l’action gouvernementale sous la conduite du Premier ministre. Elle a également invité ses camarades à une discipline rigoureuse pour soutenir la candidature de leur leader à la prochaine présidentielle, soulignant que les obstacles juridiques sont en phase d’être levés par la majorité parlementaire.

En réponse, l’ancienne Première ministre Aminata Touré, porte-voix de la coalition Diomaye-Président, a tenu à recentrer le débat sur la mise en œuvre des engagements du président de la République. Elle a présenté les réformes en cours comme l’aboutissement d’un processus inclusif, fondé sur les conclusions des Assises de la justice de 2024 et des concertations nationales de 2025. Pour la coalition, l’enjeu actuel réside dans la consolidation de la démocratie sénégalaise par la recherche constante de consensus entre tous les acteurs sociaux.

Parmi les projets phares défendus par la coalition présidentielle, la création d’une Cour constitutionnelle et d’une Commission électorale nationale indépendante (CENI) occupe une place centrale. Ces évolutions visent à renforcer la transparence et à extraire l’organisation des élections de la tutelle directe du ministère de l’Intérieur. Pour Aminata Touré, ces mesures constituent la concrétisation concrète de la « rupture » promise par Bassirou Diomaye Faye lors de son accession à la magistrature suprême.

Le cadre législatif proposé introduit également des règles strictes sur le cumul des fonctions et le financement politique. Le projet prévoit notamment d’interdire au chef de l’État de diriger une formation politique, tout en limitant le cumul entre fonctions ministérielles et mandats exécutifs locaux. Ces réformes visent à renforcer l’impartialité des institutions et à assurer que les moyens de l’État soient exclusivement tournés vers l’intérêt général, sous la surveillance accrue de la Cour des comptes.

Sur le plan électoral, le débat porte également sur la modification des articles 29 et 30 du Code électoral, incluant la réduction des délais d’inéligibilité. Si le camp APTE mise sur ces évolutions pour clarifier la situation de son leader, la coalition Diomaye-Président, par la voix de Me Abdoulaye Tine, a rappelé la nécessité de respecter la tradition démocratique du pays. L’avocat a mis en garde contre toute précipitation procédurale, plaidant pour que le Code électoral demeure un « contrat social » engageant l’ensemble de la nation.

La dimension judiciaire a également été abordée lors des échanges dominicaux de la coalition APTE par la ministre de la Justice, Yassine Fall. Elle a précisé que la loi d’amnistie ne constituerait pas un obstacle aux poursuites concernant les crimes de sang et les actes de torture survenus entre 2021 et 2024. Selon la Garde des Sceaux, l’apaisement durable du pays passe impérativement par la réponse des responsables devant la justice et la mise en place de mécanismes de réparation pour les victimes.

Cette dynamique de réformes, bien que plurielle dans ses approches, témoigne d’une volonté globale de transformation systémique. La coalition présidentielle insiste sur l’importance d’une mise à jour continue des listes électorales, l’instauration du bulletin unique et l’obligation d’un débat télévisé entre les finalistes de la présidentielle. Ces innovations techniques sont présentées comme les garanties nécessaires pour maintenir la crédibilité internationale du modèle démocratique sénégalais.

La semaine s’achève sur une clarification des agendas politiques au sein de la majorité. En appelant les citoyens à s’approprier les textes législatifs déjà disponibles pour consultation, Aminata Touré et les responsables de Diomaye-Président cherchent à stabiliser le débat public. L’objectif est d’assurer que le processus législatif, qui passera prochainement par le Conseil des ministres puis l’Assemblée nationale, soit perçu comme une étape historique vers une gouvernance plus transparente et équilibrée.

La rédaction de Xibaaru