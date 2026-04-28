ANES : « Le consensus électoral ne peut plus se faire sans l’électeur »

L’Association Nationale des Électeurs du Sénégal (ANES) a publié un communiqué officiel dans lequel elle exprime sa vive inquiétude quant à la manière dont le concept de « consensus électoral » est appliqué dans le pays. Selon l’organisation, réduire ce consensus à un accord entre acteurs politiques revient à exclure le principal concerné : l’électeur.

Se fondant sur la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance (CADEG) ainsi que sur la jurisprudence récente du Conseil constitutionnel sénégalais, l’ANES rappelle que la légitimité des règles électorales repose sur l’adhésion du peuple souverain. « La souveraineté nationale appartient au peuple, et le vote est l’expression directe de cette souveraineté », souligne le communiqué signé par Mamadou Ndiaye, président de l’association.

Historiquement, les réformes électorales ont été négociées entre pouvoir et opposition, une pratique qui, selon l’ANES, tend à confisquer le débat électoral au détriment des citoyens. L’organisation appelle donc à une refondation du processus, en intégrant pleinement les électeurs à travers des cadres de concertation citoyenne, des consultations publiques et la reconnaissance du rôle des associations de défense des électeurs.

L’ANES réaffirme son engagement à défendre les droits des électeurs sénégalais, à promouvoir une démocratie participative et inclusive, et à sensibiliser les citoyens. Pour Mamadou Ndiaye, « le consensus électoral ne doit plus être un arrangement entre élites politiques. Il doit devenir un contrat démocratique entre l’État et le peuple ».