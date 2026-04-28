Chambre criminelle : Ndella Madior Diouf obtient une liberté provisoire

Malgré l’opposition du procureur de la République, Ndella Madior Diouf a bénéficié d’une mise en liberté provisoire accordée par la chambre criminelle de Dakar. Elle a été jugée ce matin avec son assistant, Cheikh Tidiane Ndiaye, et l’animateur El Hadj Sène.

Alors que le parquet a requis cinq ans de prison ferme contre elle et trois mois ferme pour les autres accusés, ses avocats, Maitres Ousseynou Gaye, Youssoufa Camara Abdoul Daff, Aboubacry Barro et Cie ont plaidé l’acquittement.

Pour Me Gaye, Ndella Madior Diouf a l’humanisme chevillé au corps, raison pour laquelle elle a créé SOS Santé afin de venir en aide aux femmes victimes de grossesses non désirées et de refus de paternité. Son expérience personnelle lui a servi de feuille de route.

C’est ainsi que, lorsqu’une jeune fille l’a saisie pour lui dire qu’elle allait se suicider, Keur Yeurmandé est né et a accueilli une soixantaine de bébés.

D’après la défense, elle a été arrêtée pour des délits « qui ne tiennent pas la route ». Pour Me Gaye, le délit d’exercice illégal de la profession n’est pas constitué, faute d’actes répétés pouvant établir sa culpabilité. Un seul constat de décès ne saurait établir l’infraction.

S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, l’avocat soutient qu’elle n’est caractérisée que lorsque la vie d’autrui est effectivement exposée à un danger. Ce qui, selon lui, n’a pas été démontré par une argumentation solide. Enfin, pour l’homicide involontaire, il affirme qu’aucune négligence n’a été prouvée.

Au terme des plaidoiries, Me Barro a formulé à la barre une demande de mise en liberté provisoire. Pour l’avocat, Ndella Madior porte en elle ce chaos dont parlait Nietzsche pour faire naître une étoile filante. « Ndella, c’est une étoile qui incarne un leadership à accompagner et à canaliser », plaide-t-il. Le juge a requis l’avis du procureur, qui s’y est opposé en ce qui concerne Ndella Madior Diouf, tout en donnant un avis favorable pour Cheikh Tidiane Ndiaye et El Hadj Sène.

Finalement, la chambre a accordé la liberté provisoire à tous les accusés avant de mettre l’affaire en délibéré au 26 mai 2026.

À l’annonce de la décision, Ndella Madior Diouf a fondu en larmes.

Source : Seneweb