PASTEF Essonne : Un appel à la remobilisation

Dans un contexte marqué par des tensions internes et une certaine léthargie organisationnelle au sein de la coordination de PASTEF France, la section Essonne entend jouer un rôle moteur dans la relance du mouvement. Face aux doutes et à la démobilisation, ses militants appellent à un sursaut collectif fondé sur les valeurs cardinales du parti : engagement, discipline, sacrifice et fidélité aux idéaux de transformation systémique portés par Ousmane Sonko.

Pour Madiop Fall, membre du MONCAP et militant de PASTEF Essonne, « l’heure n’est plus à l’attentisme, mais à la responsabilité historique de chaque militant et sympathisant ». La section a ainsi élaboré un plan d’action structuré et inclusif visant à recréer du lien, restaurer la confiance et raviver la flamme militante.

Point fort de cette dynamique : une grande Soirée de Gala prévue le 13 juin prochain. L’événement réunira des personnalités venues du Sénégal et des acteurs de la diaspora. Au-delà de son caractère symbolique, il ambitionne de réaffirmer l’unité du mouvement, consolider les rangs et tracer les perspectives vers les échéances de 2029.

Les organisateurs insistent : plus qu’un simple rassemblement, ce gala doit poser les jalons d’une nouvelle phase de structuration et de projection politique. La remobilisation ne saurait être l’affaire d’une seule section, mais bien celle de l’ensemble des forces vives de PASTEF France.

« L’histoire des grands mouvements politiques enseigne que les périodes de doute peuvent devenir des tremplins décisifs », rappelle Madiop Fall. Pour lui, PASTEF France est aujourd’hui à ce tournant : il appartient désormais aux militants et sympathisants de choisir l’engagement, la cohésion et l’action.