Affaire Dame Amar : Abdoulaye Seck envoyé en prison

Déféré ce mardi au tribunal de Dakar par la Division spéciale de cybersécurité (DSC), Pape Abdoulaye Seck, le fils de l’ancien Premier ministre Idrissa Seck, a été placé sous mandat de dépôt par le procureur de la République. Selon des informations, il sera jugé le lundi 4 mai 2026.

D’après le journal Libération, Pape Abdoulaye Seck est accusé de faits de «diffamation, collecte illicite, menace de diffusion de données personnelles et obtention frauduleuse d’avantages» suite à une plainte de Dame Amar, fils du défunt milliardaire Ameth Amar, fondateur de la Nouvelle Minoterie Africaine (NMA Sanders).

Dans cette affaire, Dame Amar a affirmé qu’Abdoulaye Seck aurait tenté de lui extorquer de l’argent en lui envoyant, via Snapchat, des vidéos à caractère obscène le mettant en scène avec plusieurs jeunes femmes, dont certaines seraient connues du public.

Selon lui, le mis en cause aurait ensuite menacé de publier ces vidéos sur les réseaux sociaux et aurait même montré des images intimes à certaines connaissances communes. Dame Amar a également déclaré qu’il a saisi la justice car il craignait la diffusion de ces contenus sensibles.

Toujours selon le journal, l’enquête a révélé qu’Abdoulaye Seck aurait dérobé près de 15 000 euros à Dame Amar lors d’un séjour qu’ils avaient effectué ensemble à Paris.